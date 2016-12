ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 184 D 2006 Stereo Live TV Merken Katharina und Sven sind voneinander fasziniert, dennoch weiß Katharina, wohin sie gehört: zu Alexander. Aber Maxim versucht, Sven weiterhin für seine Zwecke zu nutzen. Er erzählt Sven, dass Katharina für Alexander nur zweite Wahl sei. Alexander wird indes misstrauisch, weil Katharina keine Zeit mehr mit ihm verbringt. Er folgt ihr und sieht, wie sie vor Sven die Hüllen fallen lässt. Franz scheint die Hochzeitsnacht nicht überlebt zu haben. Alfons und Viola lesen in seinem Testament, dass Franz seinen gesamten Besitz Viola vermacht hat und auf seinem Gut in Italien beerdigt werden möchte. Doch Franz' geldgieriger Neffe Franz-Josef taucht mit einem Anwalt auf und fordert, seinen Onkel zu sprechen. Alfons ist wild entschlossen, seinem Freund den letzten Wunsch zu erfüllen. Er entwickelt einen Plan, wie sie Franz ' heimlich aus dem Fürstenhof schaffen, damit Viola ihn nach Italien bringen kann. Alfons verkleidet sich als Franz und lockt den Neffen mit seinem Anwalt aus der Hotellobby, während Viola, Hildegard und Tanja Franz unbemerkt ins Auto packen. Bei einer Rast geschieht das Unerwartete: Franz wacht wieder auf. Viola ist überglücklich, erlitt doch Franz lediglich einen Kreislaufzusammenbruch. Mitten im Trubel um Franz steht bei Alfons und Hildegard plötzlich Marie vor der Tür. Hildegard merkt, dass mit Marie etwas nicht stimmt und hakt nach. Marie will zunächst nicht mit der Wahrheit herausrücken, doch dann bricht es plötzlich doch aus ihr heraus: Lars und sie haben sich getrennt. Laura stellt Christian zur Rede, auf was Helen in seiner Vergangenheit angespielt hat. Wütend knöpft sich Christian daraufhin Helen vor. Wenn sie wirklich seine Beziehung zerstören will, dann soll sie Laura doch alles sagen. Ansonsten sollte sie ihre Anspielungen schleunigst bei Laura wieder gerade biegen. In die Enge getrieben, gelingt es Helen, Laura das Misstrauen zu nehmen: Sie behauptet, Christian sei ihre einzige Bezugsperson und sie hatte Angst, dass er keine Zeit mehr für sie haben werde, wenn er mit Laura zusammen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Isabella Jantz (Marie Sonnbichler) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Wolfgang Freundorfer (Franz Hochleitner) Jan van Weyde (Xaver Steindle) Wookie Mayer (Viola Liebertz) Susanne Huber (Elisabeth Saalfeld) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Klaus Knoesel, Stefan Jonas Drehbuch: Günter Overmann