Das Experiment: Vegan gegen Fleisch - die WG D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Viele Veganer sehen die Moral schnell auf ihrer Seite: Wer tierische Produkte zu sich nimmt, ist demzufolge egoistisch, hat kein Herz für andere Kreaturen und belastet oft durch ungesunde Ernährung das Gemeinwesen. Fleischesser wiederum sehen in solchen Veganern intolerante Nervensägen der Neuzeit. Wie verändert sich dieses Bild womöglich, wenn drei Veganer und drei Fleischesser zwangsweise eine WG bilden müssen? In einem Camp, in dem auf alle überraschende Herausforderungen zum Thema Ernährung warten. Originaltitel: Das Experiment Regie: Clemens Gersch/Michael Wieseler