RTS Deux 10:30 bis 11:30 Sonstiges Temps présent CH Stereo Untertitel Merken Temps Présent, animé par Jean-Philippe Ceppi et Marcel Schüpbach, traite de sujets politiques, sociaux, économiques, historiques et de faits de société puisés dans l'actualité au sens large, suisse ou internationale. Avec ses enquêtes pointues sur des thèmes marquants, son regard critique sur des réalités dérangeantes, Temps Présent éclaire les crises et les conflits de notre époque et n'hésite pas à ouvrir des dossiers délicats. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jean-Philippe Ceppi Originaltitel: Temps présent