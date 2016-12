RTS Un 15:10 bis 17:10 Krimi James Bond - Leben und sterben lassen GB 1973 Nach dem Roman von Ian Fleming Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Deux agents secrets britanniques sont tués aux Etats-Unis. James Bond mène l'enquête et fait la connaissance à Harlem du Dr Kananga et de sa mystérieuse compagne, Blanche Solitaire... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roger Moore (James Bond) Yaphet Kotto (Kananga / Mr. Big) Jane Seymour (Solitaire) Clifton James (Sheriff Pepper) Julius W. Harris (Teehee) Bernard Lee ("M") Geoffrey Holder (Baron Samedi) Originaltitel: Live and Let Die Regie: Guy Hamilton Drehbuch: Tom Mankiewicz, Ian Fleming Kamera: Ted Moore, Oswald Morris Musik: George Martin Altersempfehlung: ab 12