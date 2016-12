RTL Plus 22:15 bis 22:40 Comedyserie Das Amt Etikettenschwindel D 2001 Stereo Merken Eine Delegation aus der französischen Partnerstadt besucht das Bauamt. Eine sehr teure Flasche Wein wird als Gastgeschenk für die Franzosen ausgesucht und bei Lünebach in der Poststelle angeliefert. Doch Hagen, der den Franzosen ohnehin lieber ein schönes Fass deutschen Bieres hingestellt hätte, zerbricht die Flasche unachtsam beim Einpacken. Voller Panik versucht er eine Fälschung: das Etikett des edlen Tropfens klebt er auf eine billige Flasche aus dem Supermarkt. Kurz darauf erzählt Rüdiger ahnungslos, dass Lünebach vor kurzem auch gerade ein Etikett auf eine Weinflasche geklebt habe. Hatte Hagen etwa gar nicht den teuren Wein vernichtet? Rüdiger wettet derweil mit Nadia, dass er 24 Stunden auf Fleisch verzichten könne. Auf dem Bankett mit den Franzosen aber gibt es Schinken und Salami vom Feinsten. Wird Rüdiger standhaft bleiben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jochen Busse (Hagen Krause) Thorsten Nindel (Rüdiger Poppels) Ulrike Bliefert (Ulla Herbst) Claudia Scarpatetti (Nadia Schäfer) Gerd Lohmeyer (Bürobote Lünemann) Günter Bothur (Dr. Stüsser) Leonhard Mader (Kimmel) Originaltitel: Das Amt Regie: Franziska Meyer-Price Drehbuch: Torsten Goffin, Dietmar Jacobs