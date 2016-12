RTL Plus 20:15 bis 20:35 Comedyserie Ritas Welt Der einzige Zeuge D 2002 Stereo Merken Horst hat für Rita eine Überraschung: Karten für ein Stones-Konzert. Sie würde sich auch bestimmt darüber freuen, wenn sie nicht andere Sorgen hätte. Denn seit geraumer Zeit kauft ein Kunde namens Klinkhammer bei Trispa ein, der die Kassiererinnen mit lüsternen Blicken verfolgt. Als Klinkhammer es wagt, Rita zu nahe zu kommen und ihr sogar in den Hintern kneift, setzt es bei Rita aus: Sie zieht ihm eine Salami über den Schädel! Klinkhammer beschwert sich darauf bei der Konzernleitung, die eine Untersuchungskomission in den Trispa-Laden schickt. Aber Rita hat keine Angst, denn sie wurde ja belästigt. Ihr einziges Problem: Keiner hat den Übergriff gesehen, und so steht Aussage gegen Aussage. Bernie konnte von der Fleischtheke zwar Ritas Salami-Schlag beobachten, nicht aber den Klinkhammerschen Pokneifer. Nun steckt Bernie in der Zwickmühle: Wird er als ehrlicher Mensch nur sagen, was er wirklich gesehen hat, oder wird er Rita decken und so gegen seine Prinzipien verstoßen? Oder gibt es noch eine dritte Lösung? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gaby Köster (Rita) Frank Vockroth (Horst) Marius Theobald (Markus) Lutz Herkenrath (Herr Schumann) Franziska Traub (Gisi) Georg Alfred Wittner (Bernie) Dustin Semmelrogge-Sattler (Didi) Originaltitel: Ritas Welt Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Die SchreibWaisen