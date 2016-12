n-tv 01:10 bis 01:50 Dokumentation Achtung, Kamera! Wenn Nachbarn ausrasten GB 2015 2016-12-10 14:10 16:9 HDTV Live TV Merken Jeder Dritte war schon mal in eine Auseinandersetzung mit seinem Nachbarn involviert. Dabei geht es meist um Kleinigkeiten, wie Vorgärten oder Ruhestörung. Doch wie weit gehen Menschen wirklich, wenn ihnen der Kragen platzt? Die n-tv Dokumentation blickt auf Nachbarn, die sich lieber meiden sollten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Angriest - Caught on Camera