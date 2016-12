n-tv 20:15 bis 21:05 Dokumentation Wunder der Technik - Der Highspeed-Zug GB 2010 2016-12-09 03:10 16:9 HDTV Merken Der "Bullet Train" in Japan ist einer der schnellsten Hochgeschwindigkeitszüge der Welt. Trotz bahnbrechender Technologien und einer Geschwindigkeit von bis zu 300 km/h fährt der Zug mit antiken Wagenlenkern oder einem elektrischen Telegraphen. Die Ingenieure des 50 Jahre alten Bullet Trains setzten auf altbewährte Technik und können damit sogar eine Entgleisung des Zuges durch Erdbeben vermeiden. Richard Hammond schaut in der n-tv Dokumentation hinter die Kulissen der Konstrukteure. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Hammond (Himself - Presenter) Paul Allen (Himself - Expert in Wheel Dynamics) Ian Cotton (Himself - Manchester University) Hugh Hunt (Himself - Earthquake Expert) Jeff Osborne (Himself - Scurry Driver) Moderation: Richard Hammond Originaltitel: Engineering Connections