RTL Passion 01:40 bis 02:25 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Uschi sieht rot D 2004 2016-12-11 10:20 Uschi will um die Liebe von Strauss kämpfen, obwohl dieser innerlich schon mit ihr abgeschlossen hat und sich immer stärker zu Jutta hingezogen fühlt. Als Uschi begreift, wie nah Strauss und Jutta sich schon sind, rastet sie aus. Ohne ihren Mann erscheint ihr ein Weiterleben sinnlos. David kommt den Alkoholgeschäften auf die Spur, als er Fisch sturzbetrunken in der Küche auffindet. Er verschweigt den Vorfall, um Fisch die Ausbildungschance nicht zu verbauen. Auf eigene Faust macht er sich nun daran, die Hintergründe der Schmuggelgeschäfte aufzudecken und kommt damit Hendrik in die Quere. Ilse will wieder als Köchin arbeiten, um ihren Aufgesetzten herstellen zu können. Als ihr jedoch nur der Posten einer Küchenhilfe angeboten wird, reagiert sie gekränkt: für Hilfsdienste ist sie sich zu schade. Um eine angemessene Position zu bekommen, will sie mit Kim, die derzeit als Köchin arbeitet, ein Wettkochen veranstalten. Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Jana Becker (Andrea Burgschulte) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Karin Oehme (Trude Schiller) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Dirk Pientka Drehbuch: Arne Laser, Uschi Hofmann, Inka Thelen, Malte Otten, Jonas Baur Musik: Karim Sebastian Elias