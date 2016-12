RTL Passion 22:20 bis 22:45 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2016-12-09 04:00 Merken Leon und Sophie gehen seit ihrem letzten Konflikt vorsichtig miteinander um. Als Oskar sich einen Streich erlaubt und die beiden die Kekse für die Adventsfeier der Vorschule nachbacken müssen, haben sie endlich wieder Spaß miteinander. Es kommt zu einem Moment der Nähe, der erste Sex seit Lenis Tod liegt in der Luft. Als Sophie aber erkennt, dass Leon bereit wäre, auf Verhütung zu verzichten, ist sie schockiert... Anni hat ein schlechtes Gewissen und versucht, ihre Mutter wieder einzufangen. Schließlich hat Christel gerade erfahren, dass Rainer sie seit 19 Jahren belügt und eine uneheliche Tochter hat. Obwohl es das Letzte ist, was Anni will, springt sie über ihren Schatten und bringt ihre Mutter dazu, erstmal bei ihr zu wohnen. Sie ahnt, dass ihr keine leichte Zeit bevorsteht... Till verschweigt Katrin nach seinem Unfall sein Taubheitsgefühl in der Hand, lässt sich aber im Krankenhaus durchchecken. Als er Philip von seiner Hand berichtet, beruhigt der Till, ordnet aber weitere Untersuchungen an - zur Sicherheit. Katrin ist zutiefst erleichtert, dass Till nicht verletzt ist. Sie und Till glauben, das Kapitel damit abgeschlossen zu haben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten