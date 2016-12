RTL Passion 13:30 bis 13:55 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-12-11 05:10 Merken Nico lässt sich von Arno nicht dazu bringen, vor ihrem Geburtstag versöhnlich auf Jana zuzugehen. Zu sehr ist sie gedanklich bei Andi, der jedoch eine weitere Annäherung ihrerseits völlig abblockt. Durch Coco begreift Nico, dass er sich aus Angst um sein erblindendes Auge vor ihr zurückzieht. Voller Hoffnung, mit Andis Auge auch ihre Beziehung retten zu können, sucht Nico Rat bei Leonard und bittet Johannes, eine teure OP zu finanzieren. Als sie Andi diese Möglichkeit voller Hoffnung unterbreitet, weist er sie jedoch heftig mit dem Vorwurf zurück, ihn zurückkaufen zu wollen. Bernd merkt, dass Sylvia ihn hintergeht, um ihn in den Knast zu bringen. Da Johannes Sylvia mehr vertraut als ihm, kann Bernd nicht verhindern, vor ihm als vermeintlicher Lügner dazustehen. Nachdem Sylvia ihn mit ihrem Hass konfrontiert, glaubt Bernd, alles verloren zu haben. Zu seiner Beruhigung will Carla sich bei Johannes einsetzen, dass dieser nicht die Polizei einschaltet. Doch Bernd muss erkennen, dass Johannes sich offenbar über seine Tochter hinweggesetzt hat, als die Polizei bei ihm vor der Tür steht. Cécile sieht ein, dass sie Johannes' Anrufen nicht entgehen kann. Nachdem sie ihn über ihren Aufenthalt anlügt, plagt sie ihr schlechtes Gewissen. Auch Leonard erhält Carlas alarmierende Nachrichten vom Schloss und muss Nico seinen wahren Aufenthaltsort verheimlichen. Leonard schließt daraufhin die Außenwelt aus und erreicht es, dass Cécile sich voll und ganz auf die Gegenwart mit ihm konzentrieren kann. Die Verliebten beschließen, ihren Gefühlen zu folgen und wenigstens für die paar Tage ihre Liebe zu genießen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics