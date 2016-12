Super RTL 19:15 bis 19:45 Trickserie Weihnachtsmann & Co. KG Weihnachtspost auf Abwegen CDN, F 1997 2016-12-16 14:00 Stereo Live TV Merken Seit zwei Wochen kommt kein einziger Brief mehr beim Weihnachtsmann an. Darauf angesprochen, versichert die Post, dass der Weihnachtsmann höchstpersönlich sie gebeten hätte, seine Post an eine andere Adresse zu senden. Es stellt sich heraus, dass ein falscher Weihnachtsmann die Briefe un-terschlagen hat. Ob die Elfen dem richtigen Weihnachts-mann dabei helfen können, den Betrüger zu entlarven? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Secret World of Santa Claus Altersempfehlung: ab 6