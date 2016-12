Super RTL 16:15 bis 16:45 Trickserie 5 Freunde - Für alle Fälle Der Zirkus F, GB 2008 Stereo Live TV Merken Der Ort Falcongate ist in Aufruhr, denn endlich tut sich was in der Gemeinde. Ein Zirkus kommt zu Besuch und alle wollen die Vorstellung sehen. Seltsam nur, dass mit Erscheinen des Zirkus' eine Einbruchswelle über Falcongate hereinbricht. Jo, Dylan, Max und Allie machen sich an die Ermittlung und stellen bald fest, dass der oder die Täter vermutlich unter den Zirkusleuten zu finden sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Famous Five - On the Case Regie: Pascal Pinon, Thiery Sapyn Drehbuch: Douglas Tuber, Brian Swenlin Musik: Barnaby Legg, Keith Cox, Martin Wright Altersempfehlung: ab 6