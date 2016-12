Super RTL 13:35 bis 14:05 Trickserie Der gestiefelte Kater - Abenteuer in San Lorenzo Der Krummsäbel USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Artefius soll eine Schriftrolle übersetzen, in der steht, wie man den Schutzzauber von San Lorenzo wiederherstellen kann. Bald schon stößt er auf eine interessante Stelle: San Lorenzo braucht die mystische, silberne Wünschelrute Echnatons, doch diese wird von den Klippen-Kobolden bewacht! Plötzlich meldet sich der mächtige Krummsäbel, der im Schatzhaus in einem Stein steckt. Er scheint ein geeignetes Tauschobjekt für die Wünschelrute zu sein, nur leider macht er jeden, der ihn trägt, böse.... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventures of Puss in Boots Altersempfehlung: ab 6