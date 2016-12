Super RTL 07:30 bis 08:00 Trickserie Caillou Nichts ist selbstverständlich / Das gehört mir! / Alles zu seiner Zeit CDN 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Caillou findet es ganz selbstverständlich, dass Mami immer für ihn da ist und so manche Extraarbeit für ihn auf sich nimmt. Als Caillou aber für Rosie etwas bastelt und die kleine Schwester das überhaupt nicht zu würdigen weiß, ist Caillou total beleidigt. Plötzlich fällt ihm aber ein, dass er auch die Mühen von seiner Mami nie richtig würdigt. 2. Geschichte: Rosie hat aus Versehen das Fahrrad von Caillou zerkratzt. Jetzt ist Caillou total sauer auf Rosie, und die kleine Schwester darf seine Spielsachen nicht mehr anfassen. Doch dann passiert Caillou ein Missgeschick: Er beschädigt die Gitarre von Papi. Da muss er einsehen, dass so etwas jedem passieren kann. Schnell versöhnt er sich mit Rosie. 3. Geschichte: Caillou und Rosie albern die ganze Zeit herum. Als sie aber auch beim gemeinsamen Essen mit Opi und Omi damit nicht aufhören, gibt es ein ernstes Gespräch mit den Eltern. Die machen Caillou und Rosie klar, dass man Albernheiten nicht zu jeder Zeit machen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caillou Regie: Larry Jacobs Drehbuch: Shelley Hoffman, Robert Pincombe

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 365 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 125 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 125 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 125 Min.