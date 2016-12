RBB 13:30 bis 14:15 Serien Julia - Eine ungewöhnliche Frau Ein Neubeginn A, D 2001 Live TV Merken Arthur zeigt Julia stolz seine neue Kanzlei, die sich in einem weniger schicken Wiener Vorstadtbezirk befindet. Er macht gleich die Bekanntschaft mit mehreren Leuten aus dem Viertel: dem Wirt des nächsten Gasthauses, dem jungen, arbeitslosen Türken Kemal, der zu seinem "Parkwächter" wird, und einer alten Frau aus einem Nachbarhaus, die wegen einer Haussanierung aus ihrer Wohnung geekelt werden soll. Bei Julia gibt es derweil buisiness als usual, sodass sie Arthur bei seinen häufigen, für ihn ungewohnten Fragen zum Miet- und Strafrecht zur Seite stehen kann. Martin Reidinger lädt sie und Arthur zur Feier der Diplom-Verleihung seines Sohnes Sebastian ein, der sich endlich auch mit seiner Freundin Helga versöhnt. Der stolze Vater überschreibt Sebastian die Hälfte seiner Firma; die andere Hälfte wird Willy erben, der nun schon eine Zeit lang glücklich bei den beiden lebt. Zur absoluten Vertrauensperson Reidingers hat sich seine Mitarbeiterin Lena Kamper entwickelt, die neben ihm und Sebastian die Firma künftig leiten soll. Als Sebastian das Angebot einer Wiener Bau-Errichtungsgesellschaft erhält, bis zu deren Auflösung 18 Monate lang als Geschäftsführer Praxis zu erwerben, legt ihm Martin Reidinger dennoch nichts in den Weg. Bei Arthur, dessen Kanzlei langsam anläuft, wird die alte Frau aus dem Nachbarhaus wegen der immer schlimmer werdenden Schikanen des Hausbesitzers vorstellig. Dem Mann kann aber bisher nichts nachgewiesen werden. Als Julia und Arthur eines Abends in der Kanzlei über Arthurs Fällen brüten, kommt es beinahe zur Katastrophe. Im Mittelpunkt der Fernsehserie "Julia - Eine ungewöhnliche Frau" steht die charakterstarke Juristin Julia Laubach, die als Bezirksrichterin mit zahlreichen Konflikten konfrontiert wird, die oft auch ihr Privatleben berühren. In den Hauptrollen sind Christiane Hörbiger und Peter Bongartz zu sehen. Folge 31 der Fernsehserie "Julia - Eine ungewöhnliche Frau", die das rbb Fernsehen werktags um 13.30 Uhr ausstrahlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Alisin Celen (Kemal) Ludwig Dornauer (Rauscher) Maria Hofstätter (Frau Nechwatal) Ernst Konarek (Wirt) Luise Prasser (Maria Kutschera) Originaltitel: Julia - Eine ungewöhnliche Frau Regie: Holger Barthel Drehbuch: Peter Mazzuchelli Kamera: Fabian Eder, Walter Kindler, Robert Neumüller Musik: Mischa Krausz