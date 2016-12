Pro7 MAXX 20:15 bis 20:40 Comedyserie Two and a Half Men Der listige Larry USA 2013 2016-12-11 16:35 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Alan und Lyndsey haben weiterhin ihre verbotene Affäre. Beide wiegen sich in Sicherheit, doch dann stellt sich heraus, dass der misstrauische Larry einen Privatdetektiv engagiert hat. Auf Fotos sind jedoch nicht Lyndsey und Alan, sondern Lyndsey und Walden zu sehen. Die Situation eskaliert, als urplötzlich Rose, Charlie Harpers Stalkerin, wieder auf der Bildfläche erscheint ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Melanie Lynskey (Rose) Brian Stepanek (Arthur) D. B. Sweeney (Larry) Amber Tamblyn (Jenny) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Don Reo, Susan McMartin, Saladin K. Patterson Kamera: Mark Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12