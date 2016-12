Kabel1 Doku 21:50 bis 22:40 Dokumentation Ross Kemp: Die gefährlichsten Orte der Welt Englands Küste GB 2014 2016-12-13 02:20 16:9 HDTV Merken Ross bleibt heute in seiner Heimat und besucht heruntergekommene Städte an Englands Küste. Einst strömten viele Touristen dorthin, um in den Resorts billig Urlaub zu machen. Mittlerweile kommt niemand mehr. Arbeitslosigkeit, sozialer Abstieg und Drogenmissbrauch dominieren nun die einstigen Wohlfühlorte. Ross will herausfinden, wie man diese Gegenden wieder zum Blühen bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ross Kemp: Extreme World