Kabel1 Doku 16:25 bis 17:10 Dokumentation Reisen auf eigene Gefahr Südsudan NL 2013 16:9 HDTV Merken Tom Waes reist in den Südsudan, ein von jahrelangem Bürgerkrieg gebeuteltes Land. Im 22.000 Quadratkilometer großen Boma National Park geht es auf Safari. Als Tourist im Südsudan ist man einigen Risiken ausgesetzt - das spürt Tom am eigenen Leib. Als er Fotos vom Präsidentenpalast schießen möchte, wird er kurzerhand von der Polizei zur Vernehmung mitgenommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tom Waes Originaltitel: Difficult Destinations