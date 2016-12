BR Fernsehen 01:05 bis 02:35 Familienfilm Das Traumhotel - Kap der Guten Hoffnung D, A 2009 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Im Luxusressort in Kapstadt trifft Hotel-Manager Markus Winter einen alten Schulfreund wieder: Jonathan Beckett ist nach Südafrika gekommen, um sich nach 30 Jahren endlich mit seinem Bruder auszusöhnen. Unterdessen verhilft Winter der jungen Tierärztin Katharina zu einem Job bei dem Busch-Tierarzt Mike. Kurz nach der Ankunft in seinem Luxusressort in Kapstadt trifft Markus Winter, General-Manager der Siethoff-Hotelgruppe, zufällig seinen alten Freund Jonathan Beckett wieder. Vor 30 Jahren hatte Jonathan Südafrika nach einem schweren Streit mit seinem Bruder verlassen. Nun will er sich endlich mit seinem Bruder aussöhnen. Allerdings erwarten ihn beim Besuch auf dessen Weingut gleich mehrere Überraschungen. Unterdessen verhilft Winter der jungen Tierärztin Katharina zu einem Job bei dem Busch-Tierarzt Mike - einem grantigen Eigenbrötler, der sich mit der weiblichen Unterstützung zunächst nicht recht anfreunden kann. Die Architektin Natalie Wagner hingegen soll in Kapstadt den Bau eines riesigen Fußballstadions überwachen - ausgerechnet auf einem Gelände, das bislang jungen Nachwuchskickern aus den Armenvierteln als Trainingsplatz diente. Als Natalie sich in Lukas, den idealistischen Trainer der Jungs, verliebt, gerät sie in einen schweren Gewissenskonflikt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Kohlund (Markus Winter) Gila von Weitershausen (Hanna Beckett) Michael Greiling (Jonathan Beckett) Sonsee Neu (Natalie Wagner) Timothy Peach (Lukas Hafner) Lara Joy Körner (Katharina Kühn) Wolfgang Fierek (Dr. Mike Kubach) Originaltitel: Das Traumhotel Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Ulrike Münch, Hans Münch Kamera: Claus Peter Hildenbrand Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6