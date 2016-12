BR Fernsehen 19:30 bis 22:30 Show Sternstunden Gala 2016 Live aus der Frankenhalle-Nürnberg D 2016 Dolby Untertitel Live 16:9 Live TV Merken Sabine Sauer und erstmals Volker Heißmann präsentieren die Sternstunden-Gala aus der Frankenhalle in Nürnberg. Die Hilfsaktionen für kranke, behinderte und Not leidende Kinder aus Bayern, Deutschland und der ganzen Welt stehen an diesem Abend im Fokus des Interesses. Auch in diesem Jahr hat die Sternstunden Gala, moderiert von Sabine Sauer und Volker Heißmann, klangvolle Namen auf ihrer Bühne zu bieten: Mit dabei sind der irische Erfolgsstar Chris de Burgh mit einer neuen, gefühlvollen Nummer, die als Mama Bavaria berühmte Kabarettistin Luise Kinseher und EM-Hit-Sänger Max Giesinger ("80 Millionen"). Klassikliebhaber freuen sich über die Nürnberger Symphoniker, die gemeinsam mit John Davis und fränkischen Kinderchören auftreten, sowie die junge Schweizer Sopranistin Regula Mühlemann. Außerdem werden erwartet: Sebastian Horn und seine Bananafishbones, Thilo Wolf, der Montini Chor aus Oberaudorf - und natürlich bittet Volker Heißmann seinen Kollegen Martin Rassau für eine gemeinsame Nummer auf die Bühne. Auch der beliebte Politiker-Chor, bei dem bayerische Parteigrößen jedweder Couleur gemeinsam singen, wird nicht fehlen. Im Mittelpunkt der Gala stehen Kinder in allen Notsituationen sowie die Menschen, die ihnen dank Sternstunden, der Benefizaktion des BR, helfen können. Die Leukämiehilfe Regensburg beispielsweise kümmert sich um sogenannte "Schattenkinder", die mit schweren Erkrankungen enger Familienangehöriger umgehen müssen. Im Frauenhaus Passau finden Mütter und ihre Kinder einen sicheren Rückzugsort und die zwei in Deutschland aufgewachsenen syrischen Schwestern Sherin und Yasmin Dahi bringen Hilfe in türkische Flüchtlingslager nahe der syrischen Grenze. Mit einem Waisenhaus, Unterkünften, Kindergarten und einer Werkstatt machen sie das Leben der Flüchtlinge dort erträglicher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sabine Sauer, Volker Heißmann Gäste: Gäste: Chris de Burgh, Luise Kinseher (Kabarettistin), Max Giesinger (EM-Hit-Sänger), Regula Mühlemann (Sopranistin), Sebastian Horn, Thilo Wolf Originaltitel: Sternstunden Gala 2016