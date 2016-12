BR Fernsehen 13:30 bis 14:15 Arztserie In aller Freundschaft Liebe und Gegenliebe D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Die Hörfunkmoderatorin und Journalistin Anke Breitkopf wird mit einem gebrochenen Bein in die Sachsenklinik eingeliefert und operiert. Nach dem Eingriff kommt es zu Komplikationen. In den Armen ihres von ihr getrennt lebenden Ehemannes Raphael, der extra aus Berlin gekommen ist, um sie zu besuchen, bricht sie zusammen. Bei der Patientin wird nun eine Schilddrüsenüberfunktion diagnostiziert. Eine Operation ist notwendig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Bellmann (Prof. Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Globisch) Sandra Steinbach (Anke Breitkopf) Hary Prinz (Raphael Breitkopf) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Peter Wekwerth Drehbuch: Stephan Wuschansky Kamera: Wolfram Beyer, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent Gunia, Oliver Gunia