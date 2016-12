BR Fernsehen 10:30 bis 11:15 Dokumentation Die Murmeltiere von Kasachstan D 2005 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Der größte Teil Kasachstans ist karge Steppe. Doch Tiere und Menschen haben sich an die harten Bedingungen angepasst. Wahre Kämpfernaturen sind die Steppenmurmeltiere. Der Filmautor folgt einer Familie dieser frechen Nager über ein Jahr. Gezeigt werden Steppenmurmeltiere während eines Jahres in Kasachstan. Da gibt es fette Zeiten im Frühling, wenn Millionen von Wildtulpen die Steppe in ein Blütenmeer verwandeln, aber auch die karge sommerliche Trockenzeit, wenn Adler auf der Suche nach Beute am Himmel patrouillieren. Doch es gibt auch friedlichere Nachbarn wie die kleinen pelzigen Ziesel etwa oder die schnellen Pferde der kasachischen Nomaden. Überall dort, wo es Wasser in der Steppe gibt, pulsiert das Leben. Am Tengizsee etwa - ein Naturparadies nur gut einhundert Kilometer von der Hauptstadt Astana entfernt. Riesige Flamingokolonien brüten im flachen Wasser des Sees und Tausende von Zugvögeln machen auf ihrem Weg hier Rast. Bereits im Spätsommer bereiten sich die Murmeltiere auf den eisigen Winter vor, fressen sich noch einmal satt, bevor sie sich in ihre sicheren Höhlen zurückziehen und die kalte Jahreszeit verschlafen. Erst nach sieben langen Monaten werden sie wieder auftauchen - wenn sich die Steppe Kasachstans erneut in ein Blütenmeer verwandelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Murmeltiere von Kasachstan