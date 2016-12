NDR 07:20 bis 08:10 Telenovela Rote Rosen Folge: 2330 D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Thomas gewinnt die Abstimmung mit einer Stimme Vorsprung gegen Simone. Sie ärgert sich schwarz und wird zudem von Mielitzer abserviert. Was Simone nicht daran hindert, mit ihren krummen Deals weiterzumachen. Dieses Mal ist Merle das Opfer. Hannes freut sich jedoch zusammen mit den Laubenpiepern: Ihre kreative Gartenzwerg-Demo hat die Stadträte in ihrer Wahl beeindruckt. Sydney hält Mielitzer freundlich auf Distanz. Der legt sich jedoch mächtig bei ihr ins Zeug und präsentiert für Thomas den Entlastungszeugen und Chef des "Flamingo-Clubs". Sydney dankt Mielitzer, und der offenbart ihr seine - vermeintlich ehrlichen - Gefühle. Theo verspielt Torbens anwaltliche Hilfe in der Führerscheinsache, weil er erneut am Steuer seines Wagens telefoniert. Torben ist sauer. Ben und Sandra spielen das alte Spiel: Zwei Schritte vor und drei zurück ... Sandra hofft weiter, Store-Managerin zu werden, doch ist da immer noch die Hemdenlieferung, die sie verbockt hat. Sie muss die Hemden irgendwie loswerden, bevor sie Sydney ihren Fehler gesteht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Patrik Fichte, Patricia Frey Drehbuch: Katrin Morchner Kamera: Wulf Sager, Ulli Köhler Musik: Tunepool

