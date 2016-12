TLC 16:30 bis 17:25 Dokusoap Die Putzneurotiker GB 2013 Merken Louise lebt mit ihren Kindern in Hertfordshire und verbringt 40 Stunden pro Woche mit Hausputz. Allein die Türgriffe wienert sie 200 Mal am Tag und gibt jeden Monat knapp 300 Euro für Reinigungsmittel aus, damit ihr Heim zu jeder Zeit perfekt aussieht. Nun wird die 39-Jährige ihr keimfreies Domizil verlassen und in die Grafschaft Cambridgeshire reisen, um Sarah bei ihrer Chaos-Bewältigung zu unterstützen. Die 58-Jährige handelt mit Second-Hand-Kleidung und erstickt in ihrem schmuddeligen Haus buchstäblich unter Bergen von Klamotten und Accessoires. Mit Wischlappen und Desinfektionstüchern bewaffnet macht sich Louise an die Arbeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Obsessive Compulsive Cleaners