TLC 12:50 bis 13:45 Dokusoap Buddy sucht den Super-Konditor Brautalarm! USA 2011 Merken In dieser Folge von "Buddy sucht den Super-Konditor" müssen die Anwärter in zwei Königsdisziplinen auf einmal glänzen: Sie sollen umwerfend schöne Hochzeitstorten kreieren und sich durch besten Kundenservice hervortun. Aufgabe zwei ist dabei ungleich schwieriger, weil die Kundin - in diesem Fall die Braut persönlich - ein echter Drachen ist, der den Titelanwärtern die Lust am Backen gründlich verdirbt. Da aber 100 000 Dollar und ein Top-Job auf dem Spiel stehen, versuchen sich alle am Riemen zu reißen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Next Great Baker