TLC 07:20 bis 07:45 Dokusoap Mein Traum in Weiß Weniger wäre mehr gewesen USA 2009 Merken Viele Köche verderben den Brei. Diese Erfahrung muss Carli machen, als sie mit einem Tross von acht Begleitern bei Kleinfeld erscheint. Die zukünftige Braut kann es einfach keinem Recht machen - jeder findet ein anderes Kleid perfekt. Doch auch bei Laura herrscht Unentschlossenheit: Welcher Stil soll es nun sein? Klassisch, modern oder im Prinzessinnen-Look? Lauras Freundinnen sind sich überhaupt nicht einig. Wofür soll sich die Braut nur entscheiden? Bei Jessica nehmen das ständige Schnattern ihrer vielköpfigen Familie und das Gebrabbel des Babys kein Ende. Was für eine Herausforderung, in all diesem Trubel das perfekte Kleid für den großen Tag zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress

