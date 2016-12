N24 Doku 20:15 bis 21:05 Magazin Welt der Wunder Schnelle Hilfe für Deutschlands schnellsten Zug: Wie wird ein ICE repariert? Schnelle Hilfe für Deutschlands schnellsten Zug: Wie wird ein ICE repariert? D 2015 Merken Er ist der Star auf Deutschlands Schienen: der ICE 3. Mit bis zu 300 Stundenkilometern legt der Super-Zug täglich an die 2.000 Kilometer zurück. Bei solch einer Belastung ist der Verschleiß hoch. Spezielle Betriebswerke warten den ICE rund um die Uhr. Außerdem: Freie Fahrt auf eisiger See - wie werden Wasserwege geräumt? Futuristischer Kabinenroller - ist das Jetcar das Auto der Zukunft? Und: Geschichte der Luftfahrt - woher stammt die Idee für Düsenantriebe? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder