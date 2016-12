N24 Doku 16:00 bis 16:50 Dokumentation Völlig losgelöst - Schwerelos im All und auf der Erde D 2013 Merken Die Schwerkraft ist ein Naturgesetz, ohne das ein Leben auf unserem Planeten nicht möglich wäre. 1665 hat der britische Astronom und Physiker Sir Isaac Newton sie erstmals wissenschaftlich beschrieben. Die N24-Reportage beobachtet Astronauten und Privatpersonen auf Parabelflügen in einem umgebauten Verkehrsflugzeug, besucht den Fallturm in Bremen, schildert die Geschichte der Schwerelosigkeit und erzählt von den Versuchen der Menschheit, der Erdanziehung zu entfliehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Völlig losgelöst - Schwerelos im All und auf der Erde