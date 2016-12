SAT.1 Gold 22:10 bis 23:05 Krimiserie Wolffs Revier In eigener Sache D 2005 2016-12-09 01:30 16:9 Merken Frank Schoeller wird tot in der Spree gefunden - er unterhielt eine Kfz-Werkstatt, in der auch sein Bruder Rolff beschäftigt ist. Wolff und Tom vermuten, dass er eventuell von seiner Ehefrau Doris und seinem Bruder ermordet worden ist. Die beiden scheinen ein Verhältnis miteinander zu haben. Doch die Ermittlungen drehen sich, als eine weitere Spur auftaucht. Die Kommissare sehen sich auch mit einem gesellschaftlichen Tabu-Thema konfrontiert: Gewalt in der Ehe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Nadine Seiffert (Verena Wolff) Steven Merting (Tom Borkmann) Renan Demirkan (Dr. Sara Herzog) Oliver Korittke (Rolff Schoeller) Gruschenka Stevens (Doris) Karin Giegerich (Dr. Ruth Schenk) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Reinhard Münster Drehbuch: Ralf Löhnhardt Musik: Arno Fisser, George Kochbeck Altersempfehlung: ab 16