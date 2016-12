SAT.1 Gold 13:25 bis 14:15 Serien Love Boat Wie der Vater, so der Sohn USA 1983 Merken Der preisgekrönte Schriftsteller Dan Baker ist zusammen mit seiner Gattin Ellen auf dem Love Boat zu Gast. Auch seine Sekretärin Wendy ist mit an Bord, die den Autor mit ihrem Wissen um seinen letzten Bestseller erpresst ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gavin MacLeod (Capt. Merrill Stubing) Bernie Kopell ("Doc" Adam Bricker) Fred Grandy (Chefstewart "Gopher") Ted Lange (Isaac Washington) Lauren Tewes (Julie McCoy) Clark Brandon (Jerry) Jill Whelan (Vicki Stubing) Originaltitel: The Love Boat Regie: Allen Baron Drehbuch: Lee Aronsohn Kamera: Irving Lippman Musik: Jack Elliott