SAT.1 Gold 09:50 bis 10:45 Familiensaga Falcon Crest Das Verhör USA 1988 Richard und Angela sollen vor dem Senat gegen den Club "Dreizehn" aussagen. Richard will trotz der Gefahr, die seitens Rosemont droht, aussagen. Angela hat auch schon eine Idee, wie sie ihn in die Falle locken können. Allerdings ahnt Rosemont, dass sie ein falsches Spiel spielen - und beschert Richard eine böse Überraschung. Bildergalerie Schauspieler: Jane Wyman (Angela Channing) Susan Sullivan (Maggie Gioberti) Dana Sparks (Vickie Gioberti) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) Margaret Ladd (Emma Channing) David Selby (Richard Channing) Ana Alicia (Melissa Agretti) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Reza S. Badiyi Drehbuch: Cynthia Darnell, Diana Kopald Marcus, Earl Hamner jr. Kamera: David Calloway Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 6