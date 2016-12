SAT.1 Emotions 13:10 bis 13:55 Telenovela Hanna - Folge deinem Herzen Folge: 246 D 2010 16:9 HDTV Merken Hanna und Maximilian können ihr Glück kaum fassen, als sie sich endlich wieder gegenüberstehen. Doch dann muss Hanna erkennen, dass Maximilian der Mann ist, in den sich ihre beste Freundin Alexandra verliebt hat. Edith und Heinrich begegnen sich und es kommt zu einer heftigen Aussprache zwischen ihnen. Doch woher kennen sich die beiden eigentlich? Und welches Ereignis in der Vergangenheit verbindet sie? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luise Bähr (Hanna) Simon Böer (Maximilian) Sophie Lutz (Alexandra) Mickey Hardt (Stefan) Herbert Trattnigg (Heinrich) Sabine Bach (Edith) Andreas Hofer (Oskar) Originaltitel: Hanna - Folge deinem Herzen Regie: Patrick Caputo, Walter A. Franke Drehbuch: Dirk Tessnow, Cornelia Deil Musik: Curt Cress