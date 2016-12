kabel eins 22:10 bis 23:05 Krimiserie The Mentalist Auf der sicheren Seite USA 2014 2016-12-09 01:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Edward Hu, Hauptbelastungszeuge im Mordprozess gegen Kelvin Bittaker, fällt dem Profikiller Lydon zum Opfer. Nun gilt es, die letzte Zeugin Lily Stoppard bis zu ihrer Aussage zu schützen, denn sie ist die nächste auf Lydons Abschussliste: Wenn sie vor Gericht aussagt, landet der gesamte kriminelle Bittaker-Clan im Gefängnis. Patrick Jane und Lisbon unterstützen den zuständigen FBI-Mann Spackman bei diesem hochbrisanten Fall. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Rockmond Dunbar (Dennis Abbott) Joe Adler (Jason Wylie) Originaltitel: The Mentalist Regie: Rod Holcomb Drehbuch: Erin Lane Donavan Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12