kabel eins 16:00 bis 16:55 Krimiserie Castle Bigfoot ist der Mörder USA 2013 2016-12-10 11:40 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Hat es Bigfoot aus dem Himalaya in den Big Apple verschlagen, wo er nun Primatenforscherinnen tötet? Das zumindest glaubt Castle, als er mit Beckett im Mordfall einer jungen Wissenschaftlerin ermittelt: Sie wurde schwerverletzt vor einer Klinik abgelegt und starb dort. Am Tatort, den das Duo erst einmal aufspüren muss, finden sich ungewöhnlich große Fußspuren. Treibt hier wirklich die Sagengestalt ihr Unwesen, oder ist der Täter doch allzu menschlich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: Jonathan Frakes Drehbuch: Christine Roum Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 6