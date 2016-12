kabel eins 13:05 bis 14:00 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Der verlorene Sohn USA 2004 2016-12-09 05:25 Merken Rush und Valens untersuchen den ungelösten Mord an Jeff Kern, der vor über 20 Jahren erwürgt wurde. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Detectives darauf, dass sich Jeff Kern in den 80er Jahren als AIDS-Aktivist einsetzte und wegen seiner sexuellen Orientierung von seiner reichen Familie enterbt wurde. In dieser Zeit, als Homosexualität noch totgeschwiegen wurde, schreckten einige einflussreiche Männer aus Angst, geoutet zu werden, nicht einmal vor einem Mord zurück ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Jay Karnes (Artie Russo) Chad Donella (Jeff Kern) Originaltitel: Cold Case Regie: Paul Holahan Drehbuch: Jan Oxenberg Kamera: Cort Fey Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 6