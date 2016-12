SAT.1 Emotions 04:00 bis 04:45 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 44 D 2011 16:9 HDTV Merken Der Streit zwischen Marie, Markus und Stefan spricht sich rasend schnell im ganzen Krankenhaus herum. Während Johanna versucht, die Situation zu entschärfen, verbreitet sich zeitgleich das Gerücht, dass Marie und Stefan eine Affäre haben. Isabelle trifft dieses Gerücht völlig überraschend - und sie lässt ihre Eifersucht an Marie aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, David Carreras, Christian Singh Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Stefan Krause, Mike Clayton Musik: Curt Cress

