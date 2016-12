SAT.1 Emotions 16:20 bis 16:45 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 22 D 2008 16:9 Merken Anna nimmt Nataschas ungerechtfertigte Kündigung ohne Widerworte hin, denn sie sieht ein, dass sie in der Agentur nicht mehr so weitermachen will. Zu viel hat sie sich schon gefallen gelassen, weil sie unbedingt an ihrem Ziel festhalten und in der Nähe von Jonas sein wollte. Schweren Herzens, aber entschlossen kehrt sie in das Restaurant ihrer Mutter zurück ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Polauke) Roy Peter Link (Jonas Broda) Karolina Lodyga (Katja Polauke) Mathieu Carriére (Robert Broda) Franziska Matthus (Natascha Broda) Heike Jonca (Susanne Polauke) Barbara Lanz (Maja Roth) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Winfried Bonengel Drehbuch: Julius Grützke