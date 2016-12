sixx 19:15 bis 20:15 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Die Entweder-oder-Falle USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Schlinge um Webbers Hals zieht sich weiter zu. Jetzt, da Derek weiß, dass Webber wieder trinkt, ist er bereit, zum Vorstand zu gehen. Meredith kann das jedoch verhindern, indem sie ihn an das Klebezettel-Eheversprechen erinnert: Was für sie gilt, muss auch für ihn gelten. Indes nimmt Webber Bailey eine sehr wichtige Operation weg, um allen zu beweisen, dass er fit genug ist, um zu operieren. Doch dann kommt alles ganz anders ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katherine Heigl (Dr. Izzie Stevens) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Eric Dane (Dr. Mark Sloan) Chyler Leigh (Dr. Lexie Grey) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Donna Deitch Drehbuch: Joan Rater, Shonda Rhimes, Tony Phelan Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12