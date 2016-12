kabel1 classics 03:40 bis 06:00 Erotikfilm Nackte Eva I 1976 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Schlangentänzerin Eva freundet sich mit dem reichen Judas an, der eine Sammlung exotischer Schlangen besitzt - darunter auch ein Exemplar der Grünen Mamba, deren Biss tödlich ist. Judas Bruder Jules genießt es, wenn beim Liebesspiel auch Schlangen dabei sind. Als eine seiner Partnerinnen aber wegen eines Bisses ins Krankenhaus kommt und eine andere sogar daran stirbt, muss Eva handeln. Sie reist mit Jules in ihre Heimat, wo er sich einem uralten tödlichen Ritual beugen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laura Gemser (Eva) Jack Palance (Judas Carmichael) Gabriele Tinti (Jules Carmichael) Michele Starck (Gerri) Ely Galleani (Candie) Sigrid Zanger (Candy) Originaltitel: Eva nera Regie: Joe D'Amato Drehbuch: Aristide Massaccesi Kamera: Aristide Massaccesi Musik: Piero Umiliani Altersempfehlung: ab 18

