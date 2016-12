kabel1 classics 19:25 bis 20:15 Krimiserie Mike Hammer Damen und Diamanten USA 1986 Merken Mike Hammer will für seinen Freund Pat Chambers ein Schmuckstück zu dessen zehntem Hochzeitstag kaufen. Er gerät dabei in einen Raubüberfall. Die Täter sind schnell ermittelt: Es sind Conrad Baxter und sein Bruder. Privatdetektiv Mike Hammer aber ist mehr am Drahtzieher interessiert. Die elegante Audrey Rothmore kommt dafür ebenso in Frage wie Baxters Bewährungshelferin Lizetta Warren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stacy Keach (Mike Hammer) Lindsay Bloom (Velda) Don Stroud (Pat Chambers) Kent Williams (D.A. Barrington) Gail Rae Carlson (Linda) Robert Miranda (Johnny Moretti) Sydney Lassick (Philly Brock) Originaltitel: Mike Hammer Regie: Don Weis Drehbuch: B.W. Sandefur Kamera: Frank Beascoechea Musik: Ron Ramin Altersempfehlung: ab 12