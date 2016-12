ProSieben 01:05 bis 02:40 Actionfilm The Tournament GB, USA 2009 2016-12-09 04:30 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Alle sieben Jahre treten 30 der besten Auftragskiller der Welt zu einem Turnier an. Das Ziel: So lange töten, bis man der letzte Überlebende ist. Der Preis: zehn Millionen Dollar, ausgeschrieben von einem Millionärsclub, dessen Mitglieder das blutige Spektakel live verfolgen. Doch dieses Jahr sind die Regeln verschärft und der Wettkampf wird eine Stufe brutaler: Wenn nach 24 Stunden noch mehrere Killer am Leben sind, werden die Peilsender der Teilnehmer zu tickenden Bomben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Carlyle (Pater Joseph MacAvoy) Kelly Hu (Lai Lai Zhen) Ian Somerhalder (Miles Slade) Liam Cunningham (Powers) Ving Rhames (Joshua Harlow) Scott Adkins (Yuri Petrov) Rachel Grant (Lina Sophia) Originaltitel: The Tournament Regie: Scott Mann Drehbuch: Gary Young, Jonathan Frank, Nick Rowntree Kamera: Emil Topuzov Musik: Laura Karpman Altersempfehlung: ab 16