ProSieben 16:30 bis 17:00 Comedyserie The Big Bang Theory Der Nordpol-Plan USA 2009 2016-12-10 13:55 16:9 HDTV Wieder da Merken Die vier Freunde kommen nach drei Monaten von ihrer Nordpol-Expedition zurück. Als Sheldon seinen wissenschaftlichen Erfolg feiern will, gestehen ihm Howard und Raj, dass die vermeintlich bahnbrechende physikalische Entdeckung nur ein Trick von ihnen war, um seinem diktatorischen Gehabe und seinen Launen zu entgehen. Doch Sheldon hat bereits der gesamten Uni davon erzählt ... Leonard und Penny wollen es miteinander versuchen, doch andauernd kommt ihnen etwas dazwischen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Laurie Metcalf (Mary Cooper) John Ross Bowie (Barry Kripke) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6