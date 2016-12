ProSieben 07:30 bis 07:55 Comedyserie Two and a Half Men Der Jingle-Mufti USA 2005 16:9 HDTV Merken Wieder einmal ist Charlie zum Preis für den besten Werbejingle nominiert, rechnet sich aber kaum Chancen auf den Sieg aus. Dafür hegt er jedoch einen Plan, auf eine ganz andere Art zum Gewinner zu werden: Um Rose loszuwerden, die ihn immer noch mit ihrer Zuneigung verfolgt, sorgt er dafür, dass sie und ihr Verehrer Gordon sich ihre Liebe gestehen. Allerdings hat sich Rose Gordon nur angelacht, um Charlie eifersüchtig zu machen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Melanie Lynskey (Rose) Jon Lovitz (Archie) J.D. Walsh (Gordon) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Gary Halvorson Drehbuch: Mark A. Roberts, Eddie Gorodetsky Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 365 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 125 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 125 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 125 Min.