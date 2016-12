Pro7 Fun 21:55 bis 23:25 Horrorfilm My Bloody Valentine USA 2009 2016-12-11 02:25 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zehn Jahre nach dem Valentins-Massaker kehrt Tom (Jensen Ackles) in seine Heimatstadt Harmony zurück. Damals hatte ein Bergarbeiter in einer Blutnacht 22 Menschen mit einer Spitzhacke ermordet - Tom entkam dem Tod um Haaresbreite. Nun will er die Mine seines Vaters kaufen. Nur Ex-Freundin Sarah (Jaime King), die mittlerweile mit dem Sheriff (Kerr Smith) verheiratet ist, freut sich, Tom wiederzusehen. Dann beginnt das Morden erneut - Valentinstag naht.

Die Neufassung des Schlitzerhorrors von 1981 peppt die Mordmär mit 3D-Effekten auf. So gewinnt der Thriller einige sehr plastische Schockeffekte. Patrick Lussier, mit "Dracula 2000" Genre-erfahren, schickt "Supernatural"-Star Jensen Ackles in die finsteren Minenschächte. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jensen Ackles (Tom) Jaime King (Sarah) Kerr Smith (Axel) Betsy Rue (Irene) Edi Gathegi (Martin) Tom Atkins (Burke) Kevin Tighe (Ben Foley) Originaltitel: My Bloody Valentine Regie: Patrick Lussier Drehbuch: Zane Smith, Todd Farmer Kamera: Brian Pearson Musik: Michael Wandmacher Altersempfehlung: ab 18