Das Erste 02:45 bis 04:18 Liebesfilm Liebe, Lügen, Leidenschaften D, A 2002 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Tod von Franz Steininger (Maximilian Schell) avanciert dessen uneheliche Tochter Valerie (Denise Zich) zur neuen Star-Designerin im Modehaus "Aphrodite". Alpha Steininger (Barbara Wussow), bislang der kreative Kopf der Firma, fühlt sich zurückgesetzt. Als Franz' Sohn Albert (Christian Kohlund) auch die Expansionspläne vereitelt, in die Alpha so große Hoffnungen setzte, nimmt sie das Angebot von Robert Fox (Philippe Brenninkmeyer) an und will zur Konkurrenz wechseln. Die junge Valerie fühlt sich der alleinigen Verantwortung für die kreative Leitung von "Aphrodite" noch nicht gewachsen und bewegt Alpha zur Umkehr. Erleichtert über Alphas Entscheidung für "Aphrodite", findet Albert eine Möglichkeit, die von seiner Schwägerin so gewünschte Fusion mit der Bergdorff-Kette doch noch zu realisieren. Alle Steiningers ziehen wieder an einem Strang. Als Valerie sich jedoch auf eine heimliche Affäre mit dem Steininger-Konkurrenten Robert Fox einlässt, ziehen dunkle Wolken auf. Roberts intrigante Assistentin Karin Schröder (Julia Thurnau) sieht ihre Felle davonschwimmen. Sie setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um Valeries berufliche und private Zukunft zu zerstören. Unterdessen haben Alpha und Albert sich ineinander verliebt, als Alphas seit vielen Jahren für tot gehaltener Ehemann Ulrich Steininger (Robert Giggenbach) völlig überraschend vor der Tür steht. "Liebe, Lügen, Leidenschaften" ist ein prachtvoll ausgestattetes und spannend inszeniertes sechsteiliges Melodram um die Beziehungen und Machtstrukturen eines alteingesessenen Familienunternehmens. Die hochkarätige Besetzungsliste wird angeführt von international renommierten Stars wie Maximilian Schell, Barbara Sukowa, Rosemarie Fendel, Barbara Wussow und Christian Kohlund. Teil 3 folgt am 16. Dezember. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maximilian Schell (Franz Steininger) Rosemarie Fendel (Elisabeth Steininger) Christian Kohlund (Albert Steininger) Barbara Wussow (Alpha Steininger) Denise Zich (Valerie Landau) Philippe Brenninkmeyer (Robert Fox) Marion Mitterhammer (Cleo Steininger) Originaltitel: Liebe, Lügen, Leidenschaften Regie: Marco Serafini Drehbuch: Christiane Sadlo Kamera: Uli Kudicke Musik: Riz Ortolani