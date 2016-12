Das Erste 01:15 bis 02:45 Liebesfilm Liebe, Lügen, Leidenschaften D, A 2001 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das traditionsreiche Wiener Modehaus "Aphrodite" steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Albert Steininger (Christian Kohlund), Sohn des langjährigen Konzernchefs Franz Steininger (Maximilian Schell), schlägt vor, das angeschlagene Familienunternehmen gesundzuschrumpfen. Doch davon will Franz nichts wissen. Er plant die Übernahme eines kleineren Konkurrenzbetriebs, den er mit seiner Schwiegertochter Alpha (Barbara Wussow) an der Spitze zu einem Luxuslabel für Dessousmoden ausbauen will. Außerdem stellt er die talentierte Nachwuchsdesignerin Valerie Landau (Denise Zich) ein. Franz' uneheliche Tochter ahnt nicht, dass sie im Betrieb ihres Vater arbeitet, denn Steininger Senior hat seine Liebe zu Valeries Mutter Barbara (Barbara Sukowa) geheim gehalten. Kurz vor Bekanntgabe dieser wichtigen betrieblichen Weichenstellungen, die mit dem feierlichen 50-jährigen Firmenjubiläum zusammenfallen sollen, erfährt Franz, dass er unheilbar an Krebs erkrankt ist. Hals über Kopf reist er nach Italien, um die ihm verbleibende Zeit mit seiner langjährigen Geliebten Barbara zu verbringen. Zu Hause in Wien kämpft derweil Franz' ahnungslose Gattin Elisabeth (Rosemarie Fendel) gemeinsam mit Alpha und Albert um das Überleben der krisengeschüttelten Firma. Der amerikanische Billigmoden-Hersteller Robert Fox (Philippe Brenninkmeyer), der noch eine alte Rechnung mit den Steiningers offen hat, sucht ein Standbein auf dem europäischen Markt und plant eine feindliche Übernahme des Modehauses "Aphrodite". "Liebe, Lügen, Leidenschaften" ist ein prachtvoll ausgestattetes und spannend inszeniertes sechsteiliges Melodram um die Beziehungen und Machtstrukturen eines alteingesessenen Familienunternehmens. Die hochkarätige Besetzungsliste wird angeführt von international renommierten Stars wie Maximilian Schell, Barbara Sukowa, Rosemarie Fendel, Barbara Wussow und Christian Kohlund. Teil 2 folgt im Anschluss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maximilian Schell (Franz Steininger) Christian Kohlund (Albert Steininger) Barbara Wussow (Alpha Steininger) Rosemarie Fendel (Elisabeth Steininger) Philippe Brenninkmeyer (Robert Fox) Denise Zich (Valerie Landau) Marion Mitterhammer (Cleo Steininger) Originaltitel: Liebe, Lügen, Leidenschaften Regie: Marco Serafini Drehbuch: Christiane Sadlo Kamera: Uli Kudicke Musik: Riz Ortolani