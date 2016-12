Disney Channel 22:10 bis 23:40 Show Disney Magic Moments Disney Magic Moments - Die fantasievollsten Welten D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Waren Sie schonmal in Atlantis? Oder im Nimmerland? Viele von uns werden selbst nie an diese fantastischen Orte gelangen - in Disneyfilmen haben wir aber die Chance trotzdem in sie einzutauchen. Wir können mit Aslan durch Narnia reisen oder mit Elsa einen lebendigen Schneemann erschaffen. Nichts ist unmöglich. Aber welche fantasievolle Welt ist Deutschlands Favorit? Erfahren Sie es in den Disney Magic Moments und lassen Sie sich dabei von Steven Gätjen in die 15 fantasievollsten Welten entführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Steven Gätjen Originaltitel: Disney Magic Moments