Disney Channel 13:30 bis 14:00 Comedyserie Liv und Maddie Folge: 30 Der verlorene Glücksbringer USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken Liv findet Maddies Glücksbringerarmband in der Fundsachenkiste der Schule und macht Maddie Vorwürfe, weil sie es verloren hat. Derweil bekommt Parker einen neuen großen Bruder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: ove Cameron (Liv Rooney / Maddie Rooney) Joey Bragg (Joey Rooney) Tenzing Norgay Trainor (Parker Rooney) Kali Rocha (Karen Rooney) Benjamin King (Pete Rooney) Emmy Buckner (Liv 2) Victoria Moroles (Andie) Originaltitel: Liv and Maddie Regie: Chris Poulos