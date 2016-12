ZDF neo 00:40 bis 02:20 Krimi Johan Falk - GSI Göteborg Tödliche Falle S, D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Attacke innerhalb des Polizeihauptquartiers führt zur elektronischen Abriegelung des Gebäudes: Keiner kommt mehr rein oder raus. Die GSI sucht in den eigenen Reihen nach einem Mörder. Im Justizgebäude nebenan findet der Berufungsprozess von Vijay Khan statt. Er wirft der GSI vor, bei Ermittlungen illegale Methoden eingesetzt zu haben. Johan Falks Frau Helén erhält wichtige Dokumente: Beweise gegen die Mafiaorganisation, die ihre Familie bedroht. Heléns Exmann, Örjan Bohlin, möchte im Austausch für die Papiere, die er in Estland gestohlen hat, wieder Kontakt zur gemeinsamen Tochter Nina aufnehmen, die ein Kind erwartet. Leider übersieht er bei der Übergabe, dass die Mafiosi ihm längst auf der Spur sind. Seth Rydell beobachtet im Gericht mit Argwohn, dass der Mann, der den Anschlag auf ihn und seine Tochter Luna angeordnet hatte, vielleicht auf freien Fuß gesetzt werden könnte und trifft eigene Vorkehrungen. Sophie Nordh und Johan Falk sind innerhalb des abgeriegelten Polizei-Hauptquartiers mit einem sehr persönlichen Fall konfrontiert: Sie müssen den Verlust eines Teammitglieds verkraften. Die Jagd nach dem Mörder in den eigenen Reihen beginnt und offenbart eine schmerzliche Erkenntnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jakob Eklund (Johan Falk) Henrik Norlén (Lasse Karlsson) Jens Hultén (Seth Rydell) Meliz Karlge (Sophie Nordh) Mikael Tornving (Patrik Agrell) Marie Richardson (Helén Falk) Johan Hedenberg (Örjan) Originaltitel: Johan Falk - Gruppen för särskilda Insatser Regie: Richard Holm Drehbuch: Tage Åström, Richard Holm Kamera: Andreas Wessberg Musik: Bengt Nilsson